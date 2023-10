Był incydenty wyborcze w Szczecinie! Telefony ciągle dzwonią...

Wybory parlamentarne rozpoczęły się 15 października o godzinie 7. Do godziny 21 miliony Polaków mają szansę oddać swój głos. Jak się okazało, w wyborach 2023 Szczecin na godzinę 12 miał trzecią frekwencję w kraju! Jednak nie obyło się bez incydentów. Jak informuje rzecznik prasowy policji w Szczecinie, Anna Gembala.

- W Szczecinie doszło do dwóch incydentów wyborczych. Jeden dotyczył wyniesienia karty do referendum. Drugi dotyczył też wyniesienia karty, ale do głosowania w wyborach parlamentarnych. Sprawy są badane. Jest bardzo spokojnie – powiedziała rzecznik prasowa policji w Szczecinie, Anna Gembala.