"Wolin z rybą na talerzu” w Trzebieży! Smaczna zabawa dla całych rodzin

- Polacy jedzą coraz więcej ryb, ale to wciąż znacznie mniej niż mieszkańcy Azji, a w Europie - Hiszpanie i Portugalczycy. Jak wynika z badań, mamy świadomość, że spożywanie ryb to dostarczanie organizmowi cennych kwasów Omega-3 - mówi Jacek Kowalczyk prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków - ale wciąż jemy ryby okazjonalnie. Naszymi działaniami, które pod wspólnym hasłem „Wolin z rybą na talerzu” - prowadzimy od kliku lat, również przy cennym wsparciu rybaków z Trzebieży, chcemy to zmienić.

Główny cel akcji to promocja spożycia ryb poławianych na Zalewie Szczecińskim i Kamieńskim oraz w strefach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Cykl festynów „Wolin z rybą na talerzu”, od kilku lat gości w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego , aby w ciekawy i nowoczesny sposób przybliżać odbiorcom fascynujący świat ryb poławianych w polskich wodach. Zadaniem akcji jest też pokazywać, że ryby takie jak sandacz, płoć, okoń czy leszcz mogą być smacznym i wartościowym posiłkiem.

Podczas festynu w Trzebieży szefowie kuchni podzielą się swoimi przepisami na dania z ryb, a także - na oczach widzów - przygotują smaczne i wartościowe potrawy.

Nie zabraknie również innych atrakcji, takich jak:

programy edukacyjne o rybach wyświetlane w Silent Kino

zabawy i konkursy z gadżetami

multimedialna strefa edukacyjna

W Strefie Zdrowia przez czas trwania imprezy prowadzone będą konsultacje z dietetykami. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się jaki jest skład ich ciała pod względem zawartości wody, tłuszczu i masy mięśniowej oraz porozmawiać o swojej diecie z dietetyczkami. Konsultacje prowadzone są bezpłatnie, zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. W Trzebieży nie zabraknie też oprawy muzycznej, która zawsze towarzyszy rybackim festynom. Tym razem na scenie pojawią się zespoły: Queen Anne’s Revenge oraz Jackpot.

Organizatorzy zapraszają na festyn w sobotę, 10 czerwca, w godzinach 12:00-18:00, na pole namiotowe przy ulicy Spacerowej 15 w Trzebieży.

Udział w imprezie jest bezpłatny. W ramach festynu nie odbywa się sprzedaż świeżych ryb. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku i na stronie internetowej www.wolinzrybanatalerzu.pl.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

