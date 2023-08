Wolin z rybą na talerzu w sobotę odwiedzi Chojnę!

Ma "skromną" prośbę do ludzi o dobrym sercu. "Zakup mieszkania, bądź małego domku"

Od kliku lat rybacy z Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków starają się promować jedzenie ryb, które łowią.

- Cykl festynów organizowanych latem w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego, a w tym roku również w innych regionach naszego kraju, to ciekawy i nowoczesny sposób pokazania rodzicom i dzieciom jak przygotować lokalną rybę, aby była smaczna i zdrowa - mówi Jacek Kowalczyk Prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków.

Inspiracje kulinarne na potrawy z ryb prezentowane przez zaproszonych kucharzy oraz strefa degustacji, w której odwiedzający mogą skosztować przygotowanych i darmowych potraw z ryb - to nasza forma motywacji do zmiany nawyków żywieniowych. Festyn do dobra zabawa zarówno dla dużych, jak i małych. Dorośli mogą się przekonać, że przygotowanie dania z ryby jest dość szybkie i proste. Kucharze pokazują przepisy na przystawki, dodatki lub dania główne z ryb, ale zupełnie różne od tych, które znamy z nadmorskich smażalni.

Dzieci, dzięki animacjom i konkursom z nagrodami, w ciekawy sposób mogą poznawać świat ryb, tak aby gatunki takie jak: płoć, okoń, sandacz czy leszcz, nie brzmiały dla nich obco.

i Autor: materiały prasowe

Zapraszamy mieszkańców Chojny oraz okolicznych miejscowości na festyn, w sobotę 12 sierpnia, w godzinach od 12:00 do 18:00, na Plac Konstytucji.

W programie m.in.:

degustacje dań z ryby

livecooking w wykonaniu finalisty programu MasterChef - Leszka Wodnickiego

konsultacje dietetyczne dla dorosłych i dzieci

warsztaty kulinarne z szefami kuchni

strefa animacji dla najmłodszych

strefa kinowa

edukacyjna strefa multimedialna

animacje i konkursy z nagrodami

muzyka na żywo

setki gadżetów do zdobycia

i Autor: materiały prasowe

Udział w imprezie jest bezpłatny. W ramach festynu nie odbywa się sprzedaż świeżych ryb. Zapraszamy do odwiedzania profilu FB https://www.facebook.com/wolinzrybanatalerzu oraz naszej strony internetowej www.wolinzrybanatalerzu.pl

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany