"Wolin z rybą na talerzu". Rybne miasteczko rozpocznie swoją podróż w Świnoujściu

Inicjatorem festynów, promujących spożycie ryb poławianych na Zalewie Szczecińskim i Kamieńskim oraz w strefach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, są rybacy, zrzeszeni w Wolińskim Stowarzyszeniu Rybaków. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów odwiedzających region do udziału w imprezie "Wolin z rybą na talerzu”, ponieważ to doskonała okazja do degustacji dań z ryb przygotowanych przez najlepszych kucharzy z regionu. To także świetna forma na zdobycie wiedzy na temat ryb żyjących w lokalnych wodach.

Cykl festynów rodzinnych, który od kilku lat organizowany jest w różnych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego w tym roku rozpocznie swoją podróż od Świnoujścia. W Muszli Koncertowej przy Promenadzie, w dniach 29-30 kwietnia, stanie rybne miasteczko. Działać w nim będą strefy degustacji, warsztatów kulinarnych, zdrowia oraz multimedialna strefa edukacji, a także Strefa Rybki Wolinki przeznaczona dla dzieci.

- W ciekawy i nowoczesny sposób pokazujemy rodzicom i dzieciom, że nasza lokalna ryba jest smaczna i zdrowa - zapewniają organizatorzy. - Smaczne inspiracje kulinarne prezentowane przez zaproszonych kucharzy oraz strefa degustacji to nasza forma motywacji do zmiany nawyków żywieniowych.

"Wolin z rybą na talerzu" to także możliwość przekonania się, że ryba jako potrawa to nie tylko propozycja niedzielnego obiadu, ale też świetna przystawka, pasta na śniadanie czy wartościowy posiłek dla sportowców. Poza atrakcjami kulinarnymi na uczestników czekają również animacje i konkursy z nagrodami, które przybliżą świat ryb nawet największym niejadkom. Nie zabraknie warsztatów, degustacji, występów artystycznych i koncertów. Na festynie będzie można też przekonać się jaki jest skład naszego ciała pod względem zawartości wody, tłuszczu i masy mięśniowej i porozmawiać o swojej diecie z profesjonalistami.

W programie festynu w Świnoujściu, na który organizatorzy zapraszają 29 i 30 kwietnia do Muszli Koncertowej przy Promenadzie w godzinach od 12:00 do 18:00, znajdą się m.in.:

degustacje dań z ryby

livecooking w wykonaniu Leszka Wodnickiego oraz Josepha Seeletso

konsultacje z dietetykami dla dorosłych i dzieci

warsztaty kulinarne z szefami kuchni

strefa animacji dla najmłodszych

strefa kinowa

edukacyjna strefa multimedialna

konkursy z nagrodami

muzyka na żywo

setki gadżetów do zdobycia

Udział w imprezie jest bezpłatny. W ramach festynu nie odbywa się sprzedaż świeżych ryb. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku i na stronie internetowej www.wolinzrybanatalerzu.pl.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”

