"Wolin z rybą na talerzu” na wolińskich Błoniach już w sobotę!

Festyn, którego kolebką jest Wolin, cieszy się coraz większą popularnością w różnych miejscowościach naszego województwa, ale dla organizatorów, czyli Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków - to właśnie Wolin jest najważniejszym punktem na letniej mapie podróży. Tego lata rybne miasteczko stanie w Wolinie dwukrotnie. Po raz pierwszy w sobotę 17. czerwca.

Zabawa rozpocznie się już o godzinie 11:00. Na gości czekać będą darmowe degustacje potraw z ryb, pokazy gotowania na scenie oraz warsztaty kulinarne z szefami kuchni. W Wolinie rywalizować na potrawy z ryb będą: Andrzej Jakomulski - szef kuchni restauracji Sublima w Kołobrzegu oraz Mariusz Siwak szef kuchni sieci Hoteli Mariott w Szczecinie.

W Strefie Zdrowia do dyspozycji uczestników festynu będą panie dietetyczki, które prowadzić będą konsultacja dla dzieci i dorosłych. Pomogą ocenić funkcjonowanie organizmu oraz doradzą jak i co zmienić w swoim menu, aby czuć się lepiej, a przede wszystkim zdrowiej.

- Głównym celem akcji jest promocja spożywania naszych rodzimych ryb, poławianych na Zalewie Szczecińskim i Kamieńskim oraz w strefach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego - mówi Jacek Kowalczyk Prezes WSR - Od kliku lat promujemy nasze ryby poprzez festyny i mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się to sprawdza. „Wolin z rybą na talerzu zaczyna być rozpoznawalną imprezą, co nas rybaków bardzo cieszy. Może dzięki tym działaniom płocie, okonie sandacze czy leszcze wrócą na nasze stoły, tak jak to bywało kiedyś - podkreśla rybak.

i Autor: mat. organizatora "Wolin z rybą na talerzu"

Na festynie nie zabraknie atrakcji dla dzieci w Strefie Rybki Wolinki oraz gier i animacji w Multimedialnej Strefie Edukacyjnej. Dla zainteresowanych działać będzie Silent Kino, w którym - dzięki słuchawkom, które otrzyma każdy widz - będzie można w spokoju zobaczyć odcinki programu „Atlas ryb polskich”, który w ubiegłym sezonie został nakręcony właśnie w Wolinie i innych portach rybackich zachodniopomorskiego, a był emitowany jesienią w Polsat Play.

Jak na prawdziwy festyn przystało ze sceny zabrzmi muzyka na żywo w wykonaniu Queen Anne’s Revenge i Queens Champions. Na uczestników konkursów czekają setki gadżetów do zdobycia. Organizatorzy zapraszają na „Wolin z rybą na talerzu”, w sobotę, 17 czerwca, w godzinach 11:00-17:00, na wolińskie Błonia.

Udział w imprezie jest bezpłatny. W ramach festynu nie odbywa się sprzedaż świeżych ryb.

Więcej informacji można znaleźć na facebookowym profilu "Wolin z rybą na talerzu" i na stronie internetowej www.wolinzrybanatalerzu.pl.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”

