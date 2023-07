Ulubiony sklep Polaków zniknął ponad rok temu. Wkrótce znów będzie można kupić tutaj niemiecką chemię i słodycze

Przerażające manewry w tunelu pod Świną. Co oni tam wyrabiali?!

Real zniknął z Polski i Niemiec

Polscy klienci w niemieckim sklepie Real zaopatrywali się najczęściej w "niemiecką chemię", czyli proszki i płyny do prania, kosmetyki, a także karmę dla zwierząt, słodycze i alkohol. Prawie zawsze można było w nim usłyszeć język polski. Nic dziwnego, gdyż sklep znajdował się tuż za polsko-niemiecką granicą, zaledwie kilka kilometrów od Krajnika Dolnego, co sprawiało, że był licznie odwiedzany przez mieszkańców pogranicza w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem. Bardzo chętnie odwiedzali go przede wszystkim mieszkańcy Szczecina, którzy przez przejście graniczne w Rosówku mają tu idealny dojazd. Cała trasa zajmuje około 40 minut.

Sieć Real była dobrze znana również w Polsce. Pod koniec lat 90. w Szczecinie powstał pierwszy polski sklep pod tym szyldem, w kolejnych latach w całym kraju było ich kilkadziesiąt. Jednak po kilkunastu latach firma postanowiła wycofać się z polskiego rynku. Jedynym rozwiązaniem dla miłośników tej marki były zakupy w Niemczech, jednak w ostatnich latach tam również sklepy Real zaczęły znikać jeden po drugim. Supermarket w Oder Center został zamknięty w marcu 2022 roku. Jedyną możliwością zrobienia większych zakupów było udanie się do pobliskich sklepów Aldi lub Lidl, bądź do nieco oddalonego supermarketu sieci Kaufland.

Nowy supermarket w Oder Center w Schwedt

Przedstawiciele centrum handlowego zapowiadali, że w ciągu kilku miesięcy działalność handlowa w opuszczonym lokalu zostanie wznowiona. Otwarcie nowego sklepu zapowiadano na jesień 2022 roku, jednak ten termin nie został dotrzymany i wciąż był przesuwany na bliżej nieokreśloną przyszłość. Są jednak dobre wiadomości. Już w lipcu nastąpi długo oczekiwane otwarcie nowego supermarketu. Będzie to sklep niemieckiej sieci EDEKA. Pierwsi klienci będą mogli zrobić zakupy w czwartek, 13 lipca.

"Już się zmieniamy, już zapełniamy półki towarami a nowoczesne zdigitalizowane koszyki zakupowe EASY SHOPPER już są w stacjach ładowania. Wszystko dla Was! Zbliża się finałowe odliczanie!" - informują przedstawiciele centrum handlowego.

Zakupy bez kolejki do kasy

W nowym supermarkecie będzie można zrobić zakupy bez podchodzenia do kasy i czekania w kolejce. Wszystko dzięki specjalnym koszykom zakupowym zaopatrzonym w tablet. Posiadacze specjalnej aplikacji będą mogli "odbić" zakupione towary, zapłacić podpiętą do aplikacji kartą płatniczą i bezpośrednio ze sklepu udać się na parking.

Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7:00-21:00.