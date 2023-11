Tyle naprawdę zarabia się w Lidlu. Pensja kasjera zaskakuje nawet na start

Takie mieszkania w centrum Szczecina czekają na nowych najemców. To prawdziwe apartamenty!

Zarobki w Lidlu 2023. Ile można zarobić na kasie? Kwoty szokują

Lidl to ogromna sieć handlowa, którą zna chyba każdy, kto robi codzienne zakupy. Firma posiada blisko 12 tysięcy sklepów, w tym prawie 900 placówek w Polsce i zatrudnia tysiące osób. Praca w Lidlu kojarzy się przede wszystkim z obsługą kasy. Jednak praca "na kasie" to nie tylko skanowanie produktów i przyjmowanie należności. To również odpowiedzialność materialna i wiele innych obowiązków, m.in. wykładanie towaru czy dbałość o porządek i wizerunek sklepu.

Ile można zarobić w Lidlu? Ile dostaje kasjer, a ile menedżer sklepu? Na jakie bonusy mogą liczyć pracownicy Lidla? Szczegółowe informacje znajdziecie w poniższej galerii:

