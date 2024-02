i Autor: Pavel Danilyuk /CC0 / pexels.com Starlinki przelecą nad naszymi głowami

To się stanie w czwartek wieczorem. O godz. 17:32 i 19:06 spójrz w niebo. Nie możesz się spóźnić ani minuty!

To niecodzienne zjawisko zawsze budzi zachwyt u obserwatorów. Żeby go zobaczyć, nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Istotna w tym przypadku jest jedynie punktualność, która musi być dosłownie jak w szwajcarskim zegarku. Czwartek, 1 lutego, będzie kolejnym dniem, w którym na wieczornym niebie będzie można podziwiać "kosmiczny pociąg". Będzie to podwójny przelot satelitów telekomunikacyjnych Starlink od firmy SpaceX należącej do Elona Muska. To szansa dla tych, którzy przegapili to zjawisko w ostatnich dniach. Jak obserwować "kosmiczny pociąg"? Wyjaśniamy!