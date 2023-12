To dzięki nim Pomorze Zachodnie zmienia się na lepsze. Za nami uroczysta gala podsumowująca Program Społecznik 2023

To był wyczyn!

Program Społecznik to wyjątkowa inicjatywa, która wyzwala energię do działania, daje poczucie sprawczości, a także buduje relacje sąsiedzkie. Do tej pory dzięki Programowi Społecznik udało zrealizować się ponad 4 tysiące inicjatyw pokazujących moc i siłę regionu otwartego na NGO’sy, współpracę i aktywność.

Program Społecznik umożliwia organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z całego województwa realizację ciekawych działań społecznych, projektów, warsztatów, zawodów sportowych, badań profilaktycznych. Na ich realizację NGO’sy mogą otrzymać grant w wysokości 5 tys. zł. To środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

– Czasem stosunkowo niewielkie środki pozwalają na przeprowadzenie działań potrzebnych mieszkańcom, na które czekali wiele lat. Cieszę się, że Społeczniczki i Społecznicy do realizacji swoich pomysłów angażują młodzież, seniorów, wolontariuszy, sąsiadów. Ta forma współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywnymi mieszkańcami regionu zdała egzamin – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki Programowi Społecznik stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne organizują „szyte na miarę” danego miejsca inicjatywy. Nie brakuje też działań związanych z ekologią i promocją zdrowego stylu życia, integracją czy aktywizacją młodzieży.

We wtorek, 5 grudnia, w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczne działania. Odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień, rozstrzygnięto również konkurs "Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2023".

Gościem specjalnym tegorocznej gali Programu Społecznik był znany dziennikarz i podróżnik Przemek Kossakowski. Nie zabrakło również wyjątkowych wrażeń muzycznych. Galę uświetnił koncert Ani Rusowicz.

