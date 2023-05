To było wyjątkowe otwarcie sezonu motocyklowego. Tak bawiło się Drawsko Pomorskie podczas ESKA RIDER SHOW 3

Plac Zwycięstwa wyasfaltowany. To jednak nie koniec utrudnień w centrum Szczecina

- Może zabrzmi to nieskromnie, ale nie jesteśmy zaskoczeni frekwencją podczas trzeciej edycji Eska Rider Show - tak w jednym zdaniu podsumowuje wydarzenie Krzysztof Grobela, dyrektor regionalny Radia ESKA.

Trzecia edycja ESKA RIDER SHOW była wyjątkową okazją, by z wielką pompą otworzyć sezon motocyklowy, ale także by w jednym miejscu z bliska zobaczyć setki wyjątkowych jednośladów, w tym również prawdziwych unikatów. W Drawsku Pomorskim spotkali się nie tylko pasjonaci zakochani w motocyklach, ale także miłośnicy motoryzacji i ci, którzy chcieli miło spędzić czas wolny w pogodny majowy dzień.

Chociaż głównym założeniem ESKA RIDER SHOW jest możliwość spotkania ludzi, których łączy jedna pasja, a motocykle stanowią część ich życia, nie był to tylko zlot motocyklowy, ale wydarzenie dla całych rodzin, wypełnione licznymi atrakcjami, zaplanowane dosłownie co do minuty. Zarówno na scenie, jak i w "Garażu Radia ESKA" i kilku innych miejscach odbywały się widowiskowe pokazy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, potężna dawka dobrej muzyki i rozmowy z ciekawymi ludźmi o technice jazdy, rozwijaniu umiejętności, nowinkach technicznych i szeroko pojętym bezpieczeństwie.

Miłośnicy widowiskowej jazdy mogli zobaczyć spektakularny pokaz Gymkhany polegający na precyzyjnym pokonaniu toru sprawnościowego oznaczonego pachołkami, złożonego ze slalomów, rotacji i innych figur, w jak najkrótszym czasie i z jak najmniejszą liczbą błędów. Bardziej odważni uczestnicy wydarzenia mogli też sami "stanąć na kole" na symulatorze weelie.

Swoją ofertę zaprezentowało również kilkudziesięciu wystawców, zarówno z branży motoryzacyjnej, jak i wielu innych. Podczas ESKA RIDER SHOW 3 nikt nie był głodny. W ramach Festiwalu Smaków Food Trucków można było się posilić w jednym z kilkunastu mobilnych restauracji i skosztować potraw z najróżniejszych zakątków świata.

ESKA RIDER SHOW 3 to również niecodzienna okazja, by osobiście spotkać się z ekipą Radia ESKA, zdobyć wyjątkowe "eskowe" gadżety i bawić się przy największych tanecznych hitach na czasie. Jak na wielkie plenerowe wydarzenie przystało, nie zabrakło również muzyki na żywo. Otwarcie sezonu motocyklowego uświetnił koncert zespołu FalkenBlues.

- Tworzymy ten event już po raz trzeci, a 20-osobowy zespół czuwający nad wszystkim doskonale wie co ma robić - dodaje Krzysztof Grobela. - Oczywiście dla imprez plenerowych najważniejsza jest pogoda, a ta tego dnia była wymarzona. Cieszy nas fakt coraz większego zasięgu imprezy, a marka Eska Rider Show jest już rozpoznawalna nie tylko w regionie, ale i w kraju, o czym świadczą motocykliści i wystawcy z różnych części Polski.

Dyrektor regionalny Radia ESKA nie kryje swojego zadowolenia z efektów imprezy, którą odwiedziły prawdziwe tłumy. Podczas trzeciej edycji ESKA RIDER SHOW parł rekord frekwencji.

- Jak zawsze głównym „motorem” imprezy był bogaty program - podsumowuje Krzysztof Grobela. - 7-godzinny, napompowany atrakcjami scenariusz, który gwarantował, że nikt na miejscu nie mógł się nudzić. Jesteśmy Radiem ESKA dlatego wszystko kręciło się wokół muzyki, rozrywki i prawdziwego flow. Lubimy zaskakiwać, dlatego w tym roku wymyśliliśmy bezpłatne usługi barbera, do którego kolejki nie miały końca. Jak zwykle na imprezach motocyklowych najbardziej widowiskowe były pokazy Gymhkany czy stunt’u. Mnóstwo osób skorzystało z symulatora weelie, a konkurs na najgłośniejszy wydech to prawdziwa perełka w naszym programie. Energetyczne spotkanie z eskową ekipą Kamena Rally Team, rozmowy o Dakarze i projekcie Nasi Na Dakar były niezapomniane a Ich efektowne, trójkołowe slingshoty mocno cieszyły oko odwiedzających. Ci bardziej wymagający skierowali swoją uwagę na szkolenia sportowej, ale bezpiecznej jazdy. Szkolenia prowadzone były oczywiście przez najlepszych ludzi w regionie. Pozytywne komentarze i feedback, który w dalszym ciągu otrzymujemy pozwala nam ambitnie myśleć o kolejnej edycji. Wiemy już, że tak napisany program sprawdził się, dlatego nasza rola w tym by każdego roku zaskakiwać i dostarczać jeszcze więcej emocji. Gwiazda ogólnopolskiego formatu z dużym koncertem? Dlaczego nie…

Dla wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do Drawska Pomorskiego 20 maja, mamy dobrą wiadomość. Kolejna edycja ESKA RIDER SHOW odbędzie się już za rok.

