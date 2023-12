i Autor: ART SERVICE, SHUTTERSTOCK

Warto wiedzieć!

Taryfikator mandatów 2024. Od stycznia wyższe mandaty. Kierowcy się nie wypłacą

Nowy rok to często czas zmian dla kierowców i to niekoniecznie tych na ich korzyść. Od stycznia 2024 r. mandaty będą wyższe. Tak wynika z decyzji rządu. Kierowcy, którzy mają "ciężką nogę" lub tendencję do popełniania innych wykroczeń drogowych, znów będą psioczyć. Skąd zmiana w taryfikatorze mandatów na 2024 rok? Szczegóły poniżej.