Wielu klientów, którzy robią zakupy w Niemczech, jest świadomych tego, że w przypadku zakupu napojów w puszkach i butelkach, trzeba przygotować się na dodatkowy wydatek. Często niezauważalny, oznaczony "drobnym maczkiem" na etykietach cenowych tzw. "Pfand" to nic innego, niż kaucja za opakowanie. Podobnie jak w Polsce dotyczy on szklanych butelek, np. przy zakupie piwa, jednak dla niektórych zaskoczeniem może być, że kaucję trzeba również zapłacić za plastikowe butelki typu PET i aluminiowe puszki. To dodatkowy koszt - czasem kilka, a czasem nawet 25 centów, czyli około złotówkę na sztuce. Te pieniądze można oczywiście odzyskać, oddając opakowania zwrotne w automatach, które znajdują się niemal w każdym większym sklepie.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Zapłacisz więcej!

Od 1 stycznia, klientów sieci Kaufland czekają spore zmiany w systemie kaucyjnym. Jak zapowiada sieć, kaucja będzie naliczana nie tylko za butelki i puszki od piwa czy napojów, ale także za jednorazowe opakowania od części produktów mlecznych, a dokładniej plastikowych butelek na mleko, i wszystkich produktów mlecznych przeznaczonych do picia, czyli jogurtów, kefirów itp. Będzie ona wynosić 25 centów. Oznacza to tylko jedno - dużo większy rachunek do zapłacenia przy kasie. W przypadku zakupu butelki mleka i kilku jogurtów, będzie trzeba liczyć się z dodatkowym wydatkiem nawet kilku euro.

"Od początku 2024 r. mleko, mieszane napoje mleczne i wszystkie nadające się do picia produkty mleczne sprzedawane w jednorazowych plastikowych butelkach na napoje o pojemności od 0,1 do 3,0 litrów będą opatrzone logo kaucji DPG. Zgodnie z niemiecką ustawą o opakowaniach (VerpackG), napoje te podlegają kaucji i dlatego są zintegrowane z systemem zwrotu i kaucji DPG" - informuje "Deutsche Pfandsystem GmbH" cytowany przez portal polskiobserwator.de.

Kaufland jest pierwszą siecią handlową w Niemczech, która wprowadza kaucję za opakowania od produktów mlecznych do picia, jednak wszystko wskazuje na to, że podobnych zmian można się wkrótce spodziewać placówkach należących do innych firm.

