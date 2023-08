Pepco ma silną konkurencję. Ulubiony sklep Niemców podbija Polskę. To można tutaj kupić

Jak dobrze znasz przepisy ruchu drogowego? A może jesteś na świeżo po egzaminie na prawo jazdy. Koniecznie sprawdź się w naszym quizie. O tym, że zdanie egzaminu na prawo jazdy nie jest takie proste, wie każdy, kto do prawka podchodził więcej niż raz. Przygotowaliśmy dla Was 10 pytań, na które odpowiedzą tylko prawdziwi specjaliści - kierowcy, którzy przepisy ruchu drogowego mają opanowane do perfekcji. Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy, gdybyś musiał odpowiedzieć na pytania w naszym quizie.

QUIZ. Sprawdź, ile pamiętasz z egzaminu na prawo jazdy. Nie zdobyć 9/10 to obciach! Pytanie 1 z 10 Światła mijania to inaczej światła: Białe Krótkie Obie odpowiedzi są poprawne Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.