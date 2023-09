i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com, gk QUIZ. Figury i bryły. Potrafisz je nazwać?

Podejmiesz wyzwanie?

QUIZ. Potrafisz nazwać te figury i bryły? Przy wyniku 5/10 wracaj do podstawówki!

SES 2:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mamy z nimi do czynienia na co dzień. W końcu każdy przedmiot ma jakiś określony kształt i z matematycznego punktu widzenia jest bryłą. Figury i bryły towarzyszą nam więc niemal w każdej dziedzinie życia. Czy jednak potrafimy je nazwać? Możecie to sprawdzić, rozwiązując nasz quiz.