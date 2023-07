QUIZ na inteligencję. Tylko 2% Polaków umie to rozwiązać. Jesteś dość bystry?

Niespotykany widok na promach w Świnoujściu. Niedawno to było nie do pomyślenia!

Test na inteligencję. Sprawdź swoje IQ

Testy na inteligencję wymagają logicznego myślenia, wyłapywania zależności i skojarzeń. Tylko 2% społeczeństwa umie je rozwiązać na takim poziomie, by zostać członkiem Mensy, która zrzesza najinteligentniejszych ludzi świata. My przygotowaliśmy quiz, w którym możesz sprawdzić swoją inteligencję. Jeśli jesteś dość bystry i uzbierasz co najmniej 5/10 punktów w naszym teście, możesz pomyśleć o przygotowaniach do innych, jeszcze trudniejszych zadań, które zbadają twoje IQ. Jeśli w oficjalnym teście uzyskasz IQ na poziomie 130 lub wyższym, wówczas możesz zostać przyjętym do Mensy. Tymczasem, sprawdź w naszym quizie poniżej, czy jesteś bystry, czy może tylko ci się tak wydaje.

Test na inteligencję. Jesteś bystry, czy tylko ci się wydaje? Pytanie 1 z 10 W przemysłowej pralni pięć pralek w ciągu pięciu minut wypierze 5 kg prania. Ile czasu będzie potrzebowało 100 pralek, aby wyprać 100 kg prania? 20 minut 100 minut 5 minut Dalej

QUIZ o IQ. Test na inteligencję

Quizy to nasza codzienna zabawa, w której czytelnicy se.pl mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Niektóre pytania, choć wydają się proste, potrafią sprawić nie lada problem. Ale na tym właśnie polega zabawa w rozwiązywanie quizów! Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Trzeba wysilić szare komórki i nie dać się nabrać na podchwytliwe pytania! Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

Sprawdź swoją wiedzę i inteligencję w naszych innych quizach: