Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Literacka nagroda Nobla. Podajemy nazwisko znanego pisarza, a Ty oceniasz, czy było nią wyróżnione
2026-10-09 4:45
Historia Literackiej Nagrody Nobla pełna jest zarówno oczywistych laureatów, jak i zaskakujących pominięć. Czy potrafisz odróżnić tych, którzy zapisali się w annałach jako nobliści, od tych, którzy – mimo swojej sławy – nigdy nie dostali tego prestiżowego wyróżnienia? Przed Tobą quiz, w którym Twoja znajomość literatury zostanie wystawiona na próbę. Podamy nazwisko, a Ty wskażesz, czy to laureat literackiej Nagrody Nobla.