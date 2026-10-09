QUIZ. Literacka nagroda Nobla. Podajemy nazwisko znanego pisarza, a Ty oceniasz, czy było nią wyróżnione

Historia Literackiej Nagrody Nobla pełna jest zarówno oczywistych laureatów, jak i zaskakujących pominięć. Czy potrafisz odróżnić tych, którzy zapisali się w annałach jako nobliści, od tych, którzy – mimo swojej sławy – nigdy nie dostali tego prestiżowego wyróżnienia? Przed Tobą quiz, w którym Twoja znajomość literatury zostanie wystawiona na próbę. Podamy nazwisko, a Ty wskażesz, czy to laureat literackiej Nagrody Nobla.

Autor: Screen Instytut Książki/ Pixabay.com