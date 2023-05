i Autor: Shutterstock

kminisz to ziomuś?

QUIZ. Klasyki polskiego hip-hopu. Pamiętasz te kultowe wersy?



W dzisiejszym quizie cofamy się do przełomu XX i XXI wieku, gdy to hip hop w wykonaniu polskich artystów zawitał pod strzechy. Przypominamy największe klasyki z tamtych lat, chcąc sprawdzić, czy te legendarne rymy zapadły Wam w pamięci. Dla słuchaczy hip-hopu komplet punktów to wręcz obowiązek!