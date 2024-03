i Autor: Shutterstock QUIZ. Sobotnia ortografia. Takie dyktando mają uczniowie w 8 klasie. Ogarniasz?

sobotnia ortografia

QUIZ. Dyktando z klasy 7 i... bitwa pod Grunwaldem. Pełno trudnych słów

pmar 7:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tym razem w naszym sobotnim teście ortograficznym zachęcamy do zmierzenia się z dyktandem, jakie w siódmej klasie szkoły podstawowej piszą uczniowie. Opowieść o bitwie pod Grunwaldem w wielu kwestiach może wpędzić Was kilka razy w zadumę. Gwarantujemy, że wbrew pozorom łatwo nie jest. Mimo to uważamy, że nietaktem będzie popełnienie przez Was większej ilości błędów niż dwa. Powodzenia!