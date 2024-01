Ptasia grypa zaatakowała na fermie indyków. Wybito dziesiątki tysięcy ptaków

Smartfon mógł go zabić! Nad ranem obudził go obrzydliwy smród. "Wyciągam z tego zdarzenia nauczkę na przyszłość"

Do wykrycia ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków doszło w gospodarstwie komercyjnym w miejscowości Redło. Jak poinformował na antenie Radia Szczecin dr Maciej Prost, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie, ptaki zaczęły chorować i padać, co dało podejrzenie wystąpienia ptasiej grypy. Wyniki badań potwierdziły wystąpienie choroby.

Wszystkie indyki zostały uśmiercone, a ich zwłoki przewieziono do utylizacji. Wokół fermy został wyznaczony trzykilometrowy obszar zapowietrzony. Ograniczenia mogą zostać zniesione po 21 dniach, po wykonaniu niezbędnych badań.

To kolejne ognisko ptasiej grypy w ostatnim czasie potwierdzone na terenie powiatu goleniowskiego. W grudniu 2023 r. wystąpiły tutaj dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Czym jest ptasia grypa?

Ptasia grypa jest to choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków. Do zachorowań u ludzi z powodu zakażenia wirusem ptasiej grypy A(H5N1) dochodzi bardzo rzadko, najczęściej w wyniku bliskiego kontaktu z chorym drobiem lub jego odchodami, a także poprzez kontakt z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi tymi odchodami. Ryzyko zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy określane jest jako niskie. Do zakażeń dochodzi przede wszystkim w krajach, w których stwierdzono utrzymujące się krążenie wirusa w populacjach drobiu. Do tej pory nie potwierdzono przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.

