Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie aktów przemocy, do jakich dochodziło w jednym z mieszkań w Szczecinie. Koszmar trwał kilka miesięcy - od stycznia do kwietnia 2023 r. Mężczyzna pastwił się fizycznie i psychicznie nad swoimi bliskimi - żoną i pasierbem.

"Znajdując się pod wpływem alkoholu naruszał jej nietykalność cielesną wszczynał bezpodstawne awantury, kierując pod jej adresem groźby karalne pozbawienia życia demonstrując użycie noża, wielokrotnie kierował pod jej adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe, a nadto spowodował u niej obrażenia ciała lekkiego stopnia. Nadto sprawca znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoim pasierbem, kierując pod jego adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz spowodował u niego obrażenia stopnia lekkiego" - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wcześniej był już karany za znęcanie się nad bliskimi.

Do Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że mężczyzna wkrótce odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członakmi rodziny grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

