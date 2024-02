Zagadki matematyczne, nawet te, które wydają się bardzo łatwe, potrafią spowodować niemałe zamieszanie, a nawet doprowadzić do kłótni! Od czasu do czasu w mediach społecznościowych pojawiają się łamigłówki, które wywołują prawdziwą lawinę komentarzy z różnymi odpowiedziami. Internauci często zaciekle bronią swoich racji, co prowadzi do ostrej wymiany zdań, a nawet ogromnych konfliktów. Tak było również w przypadku z pozoru banalnego równania, które podzieliło internautów. Jaki jest wynik równania 3+3:3+3x3-3? Okazuje się, że nie jest to tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Jedni wskazywali liczbę 9, inni 12, inni 10, a jeszcze inni zero.

Jaki był rzeczywisty wynik tego równania i w jaki sposób należało je rozwiązać? Wyjaśniamy krok po kroku w poniższej galerii.

