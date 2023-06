Porzucony pies błąkał się koło drogi. Pomoc nadeszła w ostatniech chwili

Ma 150 lat i jest prawdziwym unikatem. Wiekowa "Jadzia" jedzie... do SPA!

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 czerwca. Około godz. 11:30 policjanci z Goleniowa otrzymali zgłoszenie, że w okolicach drogi technicznej między Kliniskami Wielkimi i DW142 znajduje się porzucony i osłabiony pies.

- Po przybyciu na wskazane miejsce patrol zastał osobę zgłaszającą, która nie była obojętna na cierpienie zwierzęcia i zaprowadziła funkcjonariuszy do porzuconego pieska - informuje st. sierż. Natalia Gogosza z goleniowskiej policji. - Funkcjonariusze szczęśliwie dotarli do psa, który okazał się być bardzo osłabiony i odwodniony. Czworonożny maluch nie był w stanie o własnych siłach ustać na łapach, a jego skórę pokrywało dużo kleszczy.

Policjanci natychmiast zaopiekowali się psiakiem, podali mu wodę i przewieźli do Przytuliska Dla Psów w miejscowości Budno.

- Wstępna diagnoza psa pozwoliła stwierdzić, że musiał on przebywać w lesie bardzo długi okres czasu nie mając przy tym dostępu do wody i pożywienia - dodaje st. sierż. Natalia Gogosza. - Teraz czworonożny maluch zostanie objęty odpowiednią opieką weterynaryjną, a następnie będzie czekał na wspaniałych ludzi, którzy otoczą go miłością i ciepłem.

Przypomnijmy, znęcanie się nad zwierzętami, a także ich porzucanie, jest przestępstwem, za które może grozić kara do 3 lat więzienia.

