Pojechałem do Niemiec, zobaczyłem ceny polskiej wódki i przeżyłem szok!

Polskie alkohole, zwłaszcza te gatunkowe, są popularne w wielu krajach. Nic dziwnego. Wielu obcokrajowcom Polska kojarzy się z pierogami, bigosem i... wódką! Nic dziwnego, gdyż polska Żubrówka czy Wyborowa są uznawane są w wielu częściach świata za trunki wysokogatunkowe, a wręcz luksusowe.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje polska wódka u naszego sąsiada, czyli w Niemczech. W tym celu odwiedziliśmy kilka popularnych supermarketów za zachodnią granicą. Spodziewaliśmy się, że sytuacja będzie podobna jak w przypadku polskiego piwa, które również jest dostępne na rynkach europejskich i często jest dużo droższe niż w Polsce, stawiane na równi z markami premium. I tutaj nastąpiło spore zaskoczenie.

Polskie trunki są dostępne w wielu sieciach handlowych w Niemczech, m.in. w sklepach Kaufland i Rewe. Można je znaleźć zarówno na stoiskach z alkoholem, gdzie zajmują godne miejsce wśród światowych marek, a także na działach typu "kuchnie świata". Wśród nich są zarówno takie produkty wysokoprocentowe jak znane z większości sklepów monopolowych Żubrówka, Wyborowa czy Żołądkowa Gorzka czy bardziej wyszukane, jak wódka Belvedere. Ile kosztują w Niemczech?

Za butelkę Żubrówki o pojemności 0,7 l, która w polskich sklepach zazwyczej jest dostępna w cenie powyżej 50 złotych (czasem w promocji kosztuje nieco powyżej 40 zł), w Niemczech zapłacimy zazwyczaj 10 euro i więcej. Biała żubrówka kosztuje 9,99 euro (43 zł według kursu z końca lutego 2024 r.), natomiast jej kolorowa odmiana to już wydatek rzędu 12,99 euro (56 zł). O ile w Polsce nie trafimy na promocję, może się okazać, że ten trunek u naszego zachodniego sąsiada jest tańszy.

Kolejnym zaskoczeniem jest cena Żołądkowej Gorzkiej, która w wersji białej, w Polsce kosztuje nawet do 50 złotych za butelkę 0,7 l, natomiast w Niemczech trzeba za nią zapłacić 9,99 euro (43 zł), czyli również taniej. W przypadku smakowych odmian tej wódki, ceny w Polsce i w Niemczech są porównywalne. W zależności od sklepu, u nas można ją kupić w cenach od 29 do 33 złotych, natomiast w Niemczech jest to wydatek od 6,99 do 7,99 euro (30-34 zł).

Podobnie jest w przypadku Wyborowej, której cena w Polsce waha się od czterdziestu kilku do ponad 50 złotych za butelkę 0,7 l. Tymczasem w Niemczech kupimy ją za 10,99 euro (47 zł).

W Niemczech tańszy jest również spirytus Lubelski. Za półlitrową butelkę u naszego zachodniego sąsiada zapłacimy 16,99 euro (73 euro). W Polsce jest to już nieco więcej, bo powyżej 75 zł.

Zupełnie odwrotna sytuacja jest w przypadku wysokogatunkowej wódki Belvedere, za którą w Polsce trzeba zapłacić około 160 złotych za 0,7 l. W Niemczech taka sama butelka kosztuje zdecydowanie więcej, bo 43,99 euro, czyli ponad 190 zł.

Czy w takim razie opłaca się jeździć po polską wódkę do Niemiec? Wiele wskazuje na to, że ceny są tam dość atrakcyjne. Z pewnością duży wpływ może mieć na tę sytuację dość niski kurs euro, który można zaobserwować w ostatnim czasie. Europejska waluta jest obecnie wyjątkowo tania, co może się przełożyć na opłacalność zakupów za naszą zachodnią granicą.