Kiedyś białe tablice rejestracyjne kojarzyły się przeważnie z zagranicznymi samochodami. W 2000 roku zostały wprowadzone również w Polsce i stopniowo zaczęły wypierać te wyprodukowane i wydane wcześniej. Dziś czarne blachy wydają się rzadkością, chociaż wciąż są legalne i korzystają z nich tysiące właścicieli aut. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce znikną. Wszystko przez nowe przepisy.

Koniec czarnych tablic rejestracyjnych

Przy zmianie właściciela samochodu nie ma obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych. Dotyczy to zarówno białych jak i czarnych tablic, z czego korzystali ci, którzy nabywali starsze pojazdy i chcieli zachować "historyczne" blachy. Wystarczy tez zgłosić nabycie pojazdu, ale nie trzeba go przerejestrowywać. Od 1 stycznia 2024 nie będzie to jednak możliwe. Wprowadzony zostanie obowiązek przerejestrowania pojazdu po zmianie właściciela w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Wprawdzie będzie można pozostawić dotychczasowe tablice, ale znowelizowane przepisy będą dotyczyły jedynie tablic rejestracyjnych według obowiązującego wzoru, czyli białych.

Mówiąc krótko, oznacza to koniec czarnych blach. A tych wciąż nie brakuje na polskich drogach. Jak informuje portalsamorzadowy.pl, obecnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów istnieje 861 tysięcy samochodów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi.

Posypią się kary

Ci, którzy nie zastosują się do nowego prawa, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. A nie będzie to mały wydatek, gdyż kary będą wynosić od 500 do 1000 złotych, w przypadku osób najdłużej zwlekających z przerejestrowaniem pojazdu.

Według pomysłodawców, nowe przepisy mają m.in. na celu usprawnienie identyfikacji pojazdów na drogach i zapewnienie większej przejrzystości.

