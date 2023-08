Nowa sieć tanich sklepów zalewa Polskę. Pepco i Action mają się czego obawiać

Ta droga ułatwi dojazd ze Szczecina do autostrady A6. Poznaliśmy datę otwarcia obwodnicy Przecławia i Warzymic

Woolworth to niemiecka sieć domów towarowych, z prawie 150-letnią historią i amerykańskimi korzeniami. W 1879 roku Frank Winfield Woolworth, właściciel sklepu oferującego artykuły gospodarstwa domowego w stanie Pensylwania zapoczątkował innowacyjne podejście do handlu detalicznego i postanowił umieścić ceny towarów na ladzie, co było zupełną nowością i przełomowym momentem w handlu detalicznym. Obecnie, po ogromnych zmianach, które nastąpiły w 2010 roku, firma działa przede wszystkim w Niemczech, gdzie działa ponad 600 sklepów, a celem na najbliższą przyszłość jest 1000 placówek. Sieć rozpoczęła również ekspansję na inne kraje Europy, w tym na Polskę. W maju 2023 w Krakowie, został otwarty pierwszy sklep tej sieci w naszym kraju.

Co można kupic w Woolworth?

W sklepach Woolworth znajdziemy m.in. artykuły gospodarstwa domowego, czyli naczynia, tekstylia czy przedmioty dekoracyjne, a także odzież, zabawki, artykuły biurowe, akcesoria do rękodzieła oraz odzież i kosmetyki. Wszystko w przystępnych cenach, na każdą kieszeń. Jest to podobna oferta, jaką znamy m.in. z takich popularnych sieci handlowych jak Pepco, Kik, Action, TEDI czy Dealz, które działają na polskim rynku od lat i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Z jednej strony można powiedzieć, że Woolworth jest dla nich konkurencją, jednak z drugiej - uzupełnieniem oferty i jeszcze większym urozmaiceniem dla poszukiwaczy tanich przedmiotów.

Gdzie powstaną nowe sklepy Woolworth?

Pierwszy polski sklep sieci Woolworth został otwarty 8 maja w Krakowie, w centrum handlowym Atut. W ciągu kolejnych tygodni otwarto kolejne placówki - w Warszawie, Łodzi, Bełchatowie, Poznaniu i Opolu, a ostatnio również w Zielonej Górze. Jak zapowiadają przedstawiciele sieci, do końca 2023 roku w Polsce ma być już 20 sklepów. A docelowo ekspansja na polski rynek ma osiągnąć 400 sklepów. Gdzie możemy ich się spodziewać? Tego firma nie zdradza, jednak z pewnością pojawią się w każdym większym mieście, gdzie funkcjonują galerie i coraz bardziej popularne parki handlowe. Na takie właśnie miejsca stawia sieć, prezentując swoje wymagania odnośnie lokalizacji, do których zaliczają się m.in.: dobrze uczęszczane strefy ruchu, w pobliżu miejsc handlowych, z dostępem do miejsc parkingowych.

Polacy z pogranicza dobrze znają Woolworth

Sieć Woolworth, mimo iż nie działała dotychczas na polskim rynku, była dobrze znana Polakom mieszkających na zachodnim pograniczu, czyli na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej czy Dolnym Śląsku. Zakupy w niemieckich sklepach są tutaj dla wielu mieszkańców codziennością. "Wyprawy" po "niemiecką chemię" czy inne popularne wśród Polaków produkty z Niemiec nie kończą się na wielkopowierzchniowych supermarketach. Klienci z Polski znali takie sieci handlowe jak Aldi, Kik, dm czy Woolworth, na długo zanim pojawiły się na naszym rynku. Jeden z najbliżej położonych sklepów Woolworth za polsko-niemiecką granicą jest ten, który od lat działa w popularnym wśród Polaków centrum handlowym Oder Center w Schwedt nad Odrą. Od przejścia granicznego w Krajniku Dolnym dzieli go dystans zaledwie półtora kilometra.

