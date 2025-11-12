Dramatyczny komunikat „Toniemy!” i szybka akcja strażaków

W czwartek, 6 listopada, Portowa Straż Pożarna Portu Szczecin-Świnoujście otrzymała dramatyczny komunikat: „Toniemy!”. Dwa zastępy strażaków natychmiast wyruszyły na miejsce zdarzenia, do jednej z prywatnych firm działających na terenie stoczni. Na miejscu okazało się, że podczas wodowania budowany jacht zaczął nabierać wody.

Woda wdzierała się przez otwór w kadłubie

Według relacji Portowej Straży Pożarnej, woda wdzierała się przez otwór w kadłubie, szybko zalewając wnętrze jednostki. Strażacy, działając w trudnych warunkach, przy użyciu pomp usuwali wodę z ciasnych pomieszczeń maszynowni na dnie jachtu.

Akcja była koordynowana z pracownikami zakładu, którzy starali się unieść jednostkę ponad poziom wody za pomocą suwnicy. Dzięki sprawnej współpracy strażaków i pracowników udało się opanować sytuację.

Szybka reakcja i trzygodzinna akcja ratunkowa

Portowa Straż Pożarna podkreśla, że dzięki szybkiej reakcji i doskonałej współpracy strażaków i pracowników zakładu sytuację udało się w pełni opanować. Na szczęście, nikt nie został poszkodowany. Działania ratownicze trwały trzy godziny.

Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu Portowej Straży Pożarnej oraz pracowników zakładu, udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji i uratować jacht przed całkowitym zatonięciem.

