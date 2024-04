Wygląda to okropnie!

Miał być street art, jest "prymitywny wandalizm". Radny przypomina prezydentowi deklarację sprzed lat

SES 11:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To od samego początku było do przewidzenia. Nowe wiadukty nad spacerową aleją Fałata, którymi przebiega obwodnica śródmiejska i linia kolejowa, zostały zdewastowane przez pseudografficiarzy jeszcze zanim zostały oddane do użytku. Od tamtego momentu mijają już trzy lata, a z biegiem czasu ściany zostały niemal w całości pokryte szpetnymi bohomazami. Mimo, iż z ust prezydenta Szczecina padła deklaracja o stworzeniu w tym miejscu strefy legalnego street artu, okazała się ona obietnicą bez pokrycia, o czym w ostatnim czasie przypomniał jeden z radnych.