Małe inicjatywy dają wielki efekt. Tak działa Program Społecznik dla mieszkańców Pomorza Zachodniego

Roczny budżet Programu Społecznit to prawie 3 miliony złotych. Pozwala to na realizację blisko 600 projektów adresowanych do mieszkańców Pomorza Zachodniego i zachęcających ich do udziału w różnych ciekawych wydarzeniach społecznych i kulturalnych, badaniach profilaktycznych, szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, warsztatach tematycznych i rozgrywkach sportowych.

– Przeznaczamy prawie 3 miliony złotych z budżetu województwa na pełne energii i zaangażowania pomysły NGO skierowane do lokalnych społeczności – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Od lat naszą misją jest promowanie i wspieranie ludzi aktywnych, kreatywnych, społeczników i wolontariuszy. Chcemy trafić naprawdę do każdego, kto ma pomysł i chce go realizować lokalnie, dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Takie podejście sprawdza się!

Kto może skorzystać ze środków z Programu Społecznik? Możliwości jest wiele, gdyż mogą się o nie ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, ale też nieformalne grupy współpracujące z NGOsami. Dzięki ich aktywności i zaangażowaniu, w województwie zachodniopomorskim udało się zrealizować ponad 4 tysiące projektów. A przed nami kolejne. Tegoroczne projekty realizowane będą od 1 lipca do 6 grudnia. Ich listę poznaliśmy 13 czerwca i jest ona dostępna na stronie https://spolecznik.karrsa.eu/. Pierwsze wydarzenia zrealizowane dzięki wsparciu Programu Społecznik już za nami. Co wydarzyło się w tym roku?

"Chcemy pamiętać!"

W Gronowie w gminie Złocieniec ponad 70 osób wzięło udział w porządkowaniu tutejszego cmentarza ewangelickiego. Wolontariusze wspólnie uporządkowali teren, zebrali liście, wycieli zarośla i oczyścili nagrobne płyty. Prace zakończył montaż tablicy pamiątkowej oraz symbolicznej „ławeczki” – miejsca odpoczynku i zadumy.

"Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli Nas dzisiaj podczas VI edycji projektu „Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc – Ławeczka Pamięci” w ramach Program Społecznik" – napisali na Facebooku przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg.

Dzięki takim działaniom jak to, organizacja chce ocalić od zapomnienia i całkowitego zniszczenia miejsc zagubionych wśród pół, łąk i lasów.

Budzistowo - "Śladami Bolesława po dawnym Kołobrzegu"

Dzięki wsparciu z Programu Społecznik można było również w niekonwencjonalny sposób zapoznać się z historią. Gra terenowa "Śladami Bolesława po dawnym Kołobrzegu" rozgrywana była na terenie dzisiejszego Budzistowa, czyli miasta wielkich Bolesławów, Chrobrego i Krzywoustego. Kolejne punkty prowadziły przez historię uzbrojenia, życie prostych rybaków, kuchnię średniowieczną, aż po gry i zabawy z epoki. Wydarzeniu towarzyszyły specjalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Ponadto można było wziąć udział w warsztatach "Eko-Piast". W Rościęcinie animatorzy opowiadali o tym wszystkim, co znajduje się tak blisko nas, a wydaje się niejadalne. Mianowicie były to zioła rosnące na wiejskich podwórkach, które mogą być stosowane jako składnik sałatek. Uczestnicy mogli poznać przepis na kiszenie np. marchewki, a także pozyskać sól z kołobrzeskich solanek, albo też wykorzystać solanki do kiszenia warzyw, grzybów i owoców.

Istniała również możliwość skosztowania dań inspirowanych historią: podpłomyków, kaszy z warzywami na ciepło i sałatki z kaszą na zimno.

"Moje lokalne, czyste środowisko! Chodźmy posprzątać nasze lasy"

Projekt skierowany był dla dzieci z Domu Dziecka w Łobzie. Tym razem organizatorzy wydarzenia zapewnili dzieciom spędzenie czasu przy ognisku, muzyce oraz pysznym poczęstunku. Dobrej zabawie sprzyjała przyjemna słoneczna pogoda.

Zanim przyszedł czas na ciepłe kiełbaski z ogniska, przedstawiciele z Nadleśnictwa Łobez - Ania Krakiewicz i Julia Lorenc, a także prezes Koła Pstrąg Łobez Bronisław Arłukowicz, zabrali dzieci do lasu nieopodal jeziora, by wspólnie posprzątać okolicę. Wspólnymi siłami udało się zebrać około 7 worków śmieci.

Następnie na dzieci czekały ciekawe konkursy ekologiczne oraz wędkarskie wraz z upominkami, zorganizowane zarówno przez Nadleśnictwo Łobez jak i Koło Pstrąg Łobez. Nie zabrakło również gier i zabaw ruchowych przygotowanych przez Kasię Krakus. Kolejnym gościem wydarzenia był Krystian Demko, ratownika medyczn, który pokazał dzieciom na fantomach jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas wydarzenia podsumowano również konkurs plastyczny dla dzieci "Żyję ekologicznie". Na laureatów czekały ciekawe nagrody rzeczowe: czapeczki, bidony oraz mnóstwo słodyczy, które wręczyli laureatom oraz pozostałym uczestnikom Magdalena Chmura, Sekretarz Gminy Łobez, Dariusz Barczewski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez a także Bronisław Arłukowicz, Prezes Koła Pstrąg Łobez.

Następnie na wszystkich czekał pyszny poczęstunek. Każde dziecko otrzymało również upominek i - co najważniejsze - mnóstwo uśmiechu.

Integracja Dzień Dziecka Borne Sulimowo

Dzięki wsparciu z Programu Społecznik, w wyjątkowy sposób obchodzone Dzień Dziecka w Bornem Sulinowie. W niedzielę, 2 czerwca, w samo południe, na zaproszenie prezesa Klubu Sportowego Orlik Borne Sulinowo, Piotra Gałki, w Sali lustrzanej Centrum Kultury i Rekreacji, grupa teatralna „Wiecznie młodzi” działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej wystąpiła w przedstawieniu pn. „O koguciku o złotym grzebyku” na motywach bajki Aleksego Tołstoja, w ramach zadania pn. „TEATRalnie z seniorami”. To był jednak tylko początek atrakcji, które przygotowano dla mieszkańców Bornego.

Sportowych emocji nie zabrakło z pewnością podczas wyścigu na torze przeszkód, w którym wzięło udział ponad 70 dzieci. Trudno było zdecydować, kto bardziej przeżywał sportowe emocje – dzieci czy ich rodzice dopingujący swoje pociechy.

Na najmłodszych czekały również inne atrakcje. Były przygotowane przez animatorów gry i konkursy, wspólne robienie zwierzątek z balonów, malowanie buziek. Nie zabrakło również smakołyków, poczynając od waty cukrowej, przez popcorn, nachosy, lody, po pyszne kiełbaski z grilla.

Cześć dzieci, które wzięły udział w Dniu Dziecka w Bornem Sulinowie, pochodziła z pochłoniętej wojną Ukrainy.

Jak Społeczniczki i Społecznicy zmieniają region?

Po więcej informacji na temat programu i realizowanych projektów warto zajrzeć do mediów społecznościowych. Społeczniczki i Społecznicy do zapraszania na wydarzenia wykorzystują m.in. takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR.

Warto też obserwować facebookowe profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News. Można tam znaleźć nie tylko zapowiedzi, ale i relacje z dofinasowanych działań.

Kto odpowiada za Program Społecznik?

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Dla Społeczniczek i Społeczników wsparciem są też animatorzy (wykaz dyżurów na stronie KARR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: https://spolecznik.karrsa.eu.

Program Społecznik został zainicjonowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

