Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 06.01.2023? To już nie są żarty!

Co się dzieje?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek (przed 29 marca 2022 r. było to tylko jedno losowanie, które odbywało się w piątki) między godz. 20:00 a 21:00. Najbliższe losowanie odbędzie się w piątek, 6 stycznia 2023 roku. Wyniki zostaną ogłoszone podczas wieczornego losowania Lotto o godz. 21:30, na antenie TVP3 i stronie www.lotto.pl.

W ostatnim losowaniu Eurojackpot nie padła wygrana I stopnia. To oznacza kumulację. W kolejnym losowaniu osoba, która wytypuje prawidłowe liczby może zgarnąć sumę 160 milionów złotych - tyle bowiem wynosi wygrana I stopnia. Jest więc o co grać! Za takie pieniądze można zafundować sobie prawdziwy luksus do końca życia.

W ostatnim czasie Polacy mają spore szczęście w Eurojackpot. Piątek, 12 sierpnia 2022 okazał się najszczęśliwszym dniem w życiu dla mieszkańca powiatu krotoszyńskiego na Wielkopolsce, który wygrał 213 584 986 zł. Gracz samodzielnie wytypował szczęśliwe liczby: 14, 32, 34, 38, 46 oraz 2 i 5.

Piąta z kolei główna wygrana w Eurojackpot w Polsce padła niemal równo rok od poprzedniej, którą odnotowano 13 sierpnia 2021 w powiecie bieruńsko-lędzińskim na Śląsku. Wówczas wygrana wyniosła 206 550 000 zł.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, (5+2), 12 sierpnia 2022, pow. krotoszyński;

206 550 000,00 zł, (5+2), 13 sierpnia 2021, pow. bieruńsko-lędziński;

193 396 500,00 zł, (5+2), 10 maja 2019, pow. piotrkowski;

96 805 666,90 zł, (5+2), 11 września 2020, pow. pruszkowski;

47 222 789,10 zł, (5+2), 29 października 2021, Siemianowice Śląskie.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

