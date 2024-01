Kiedyś masowo robiliśmy tutaj zakupy. Te sklepy bezpowrotnie zniknęły z Polski

Widzieliście go?

Zakupy to czynność, której dokonujemy niemal codziennie. Odwiedzamy małe sklepy, dyskonty, supermarkety i wielkie hipermarkety, kupując w nich dosłownie wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Wielu z nas ma swoje ulubione produkty i sieci handlowe, w których może się w nie zaopatrzyć. Wiele sklepów, które jeszcze kilka lat temu były obecne w każdym mieście i odwiedzały je tysiące klientów, dziś już nie istnieją.

Czy pamiętacie, w jakim sklepie robiliście najczęściej zakupy np. 10 lat temu? Może się okazać, że już dawno go nie ma, a w jego miejscu funkcjonuje placówka należąca zupełnie do innej sieci, a często nawet z zupełnie innym asortymentem. Branża handlowa jest bardzo dynamiczna, o czym świadczyć mogą liczne zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat.

W poniższej galerii znajdziecie zaledwie kilka przykładów sieci handlowych, które przeszły już do historii. Pamiętacie te sklepy? Co lubiliście kupować w nich najbardziej?

