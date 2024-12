Ich działania na rzecz Pomorza Zachodniego zostały docenione. Za nami uroczysta gala Programu Społecznik

Za nami wyjątkowa gala podsumowująca Program Społecznik 2022-2024. Wydarzenie odbyło się w czwartek, 5 grudnia, w Teatrze Polskim w Szczecinie. To prawdziwe święto Społeczniczek i Społeczników oraz wszystkich osób, które bezinteresownie działają na rzecz społeczności, podczas którego otrzymają wyróżnienie i statuetki, a ich ogromne zaangażowanie zostanie docenione. Wybór daty gali nie był przypadkowy, gdyż 5 grudnia obchodzimy Dzień Wolontariusza.

Program Społecznik powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. To ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. To także wyjątkowa inicjatywa, która wyzwala energię do działania, daje poczucie sprawczości, a także buduje relacje sąsiedzkie. W ramach Programu Społecznik, od 2017 roku udało się zrealizować już kilka tysięcy inicjatyw. pięknych wnętrzach Teatru Polskiego w Szczecinie.

– Cieszę się, że Pomorze Zachodnie jest pierwszym regionem, który taki program grantowy realizuje. Przez siedem lat stworzyliśmy niebywały dorobek 5,5 tys. inicjatyw. Jest to powód do dumy. Mamy nie tylko piękny region pod względem walorów przyrodniczych, ale też piękny region pod względem wspaniałych osobowości. Daje nam to poczucie, że mamy tutaj klimat wzajemnej życzliwości i chęci do współpracy – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas gali Programu Społecznik.

W trakcie wydarzenia doceniono projekty społeczników m.in. wspólne sprzątanie rzeki Drawy czy akcje ekologiczne organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w Białej Górze czy w Domacynie. Statuetkę odebrała też Fundację Moc Dobra czy Uczniowski Klub Sportowy TORI. Nie zabrakło też podziękowań dla wolontariuszy.

Wspólnym mianownikiem organizowanych przez społeczniczki i społeczników z Pomorza Zachodniego integrujących spotkań, ciekawych warsztatów, zawodów sportowych, akcji profilaktycznych, ekologicznych działań jest za każdym razem zaangażowanie, pasja i chęć zmiany najbliższego otoczenia. I za tę postawę podziękował społeczniczkom i społecznikom marszałek Olgierd Geblewicz.

– Program Społecznik dał zastrzyk do działania, pobudził zaangażowanie i kreatywność wielu ludzi, którzy jeszcze z większym zapałem zmieniają swoje najbliższe otoczenie. Ludzie chcą ze sobą współpracować i razem tworzyć lepsze życie w swoich małych wspólnotach – pomagają słabszym, pracują z dziećmi i młodzieżą oraz z seniorami, dbają o ekologię i zdrowie. Program ten chcemy bez cienia wątpliwości kontynuować i twórczo rozwijać w następnej, pięcioletniej edycji – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Do Teatru Polskiego w Szczecinie przybyli społecznicy i wolontariusze z regionu. Gospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W gali uczestniczyli także: przewodnicząca sejmiku Teresa Kalina, wicemarszałek Jakub Kowalik i członek zarządu województwa Marcin Łapeciński oraz radni województwa, przedstawiciele operatora programu – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., animatorzy, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Gościem specjalnym wydarzenia był Marcin Lewandowski – lekkoatleta specjalizujący się w biegach na 800 i 1500 metrów, przedsiębiorca, mówca motywacyjny, a galę uświetnił występ Zespołu Video.

Laureaci gali Programu Społecznik

Podczas gali organizacje, które przygotowały najwyżej ocenione przez komisję konkursową projekty lub zaangażowały największą liczbę wolontariuszy odebrały pamiątkowe statuetki i gratulacje. Aby zapewnić równy podział środków region został umownie podzielony na pięć subregionów.

Wyróżnione podczas gali NGO w podziale na subregiony. Debiuty:

Kategoria: Subregion A

Stowarzyszenie Osiedle Ostoja w Grzepnicy nagrodzone za realizację projektu „Czyste Serce Natury – Piknik integracyjny i sprzątanie lasu”

Realizacja projektu to przykład na integrację społeczną i wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

Kategoria: Subregion B

Spółdzielnia Socjalna Gromada nagrodzone za realizację projektu „Pomagasz innym – Pomagasz sobie”

Uczestników warsztatów połączył zdrowy styl życia. To inicjatywa społeczników z Budna i powiatu goleniowskiego pokazująca polsko-ukraińską integrację.

Kategoria: Subregion C

Koło Gospodyń Wiejskich „Białogórzanki” w Białej Górze nagrodzone za realizacją projektu „Zielone Ogniwo”

Dzięki społecznemu zaangażowaniu, wiosna w miejscowości Biała Góra upłynęła na porządkach i sadzeniu roślinności. Pojawiły się też hotele dla owadów i domki dla jeży.

Kategoria: Subregion D

Uczniowski Klub Sportowy TORI nagrodzony za realizację projektu „Sensorycznie Zintegrowani”

Tematem warsztatów i organizowanych zajęć była percepcja sensoryczna.

Kategoria: Subregion E

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowcu nagrodzone za realizację projektu „Aktywne Wakacje dla dzieci i młodzieży”

KGW zorganizowało dla dzieci i młodzieży angażujące warsztaty ekologiczne.

Kategoria: Najlepiej oceniony w skali województwa projekt ekologiczny

Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki w Domacynie nagrodzone za realizację projektu „Dzień Eko Włóczykija”

W gminie Karlino zorganizowano ciekawą pieszą wycieczkę połączoną ze sprzątaniem okolicy.

Kategoria: Projekt młodzieżowy

Najlepiej oceniony w skali województwa projekt młodzieżowy przypadł Fundacji Moc Dobra. Doceniono inicjatywę „Młodzież Ma MOC zmieniania świata”

Fundacja organizowała warsztaty, happeningi i konkursy ekologiczne w powiecie szczecineckim. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe związane z tworzeniem ekokosmetyków, świec sojowych i z wosku pszczelego, a także dodatków z gipsu i żywicy.

Kategoria: Projekt angażujący największą liczbę wolontariuszy

W tej kategorii statuetkę odebrał Międzyszkolny Klub Sportowy Junior Złocieniec za realizację projektu „SprzątaMY rzekę Drawę i okolice”

Celem minimum inicjatywy było posprzątanie rzeki Drawy oraz terenów turystycznych w Złocieńcu. Ale udało się zrobić znacznie więcej. W czasie działań zintegrowano społeczność Złocieńca. W akcji wzięło udział około 40 wolontariuszy w różnym wieku, w tym dużo dzieci i młodzieży.

Bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy nie udałoby się zrealizować większości inicjatyw. Z tego względu ze sceny wielokrotnie padły słowa uznania za trud wkładany w bezinteresowne pomaganie innym. Podczas gali Stowarzyszenie Polites uroczyście rozstrzygnęło konkurs „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2024". Nagrody wręczyły Anna Biały i Katarzyna Michałek.

Przed nami kolejna edycja Programu Społecznik

Do tej pory koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmował się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu była Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przed nami nowa edycja, nowe pomysły i inicjatywy osób zaangażowanych w życie regionu.

– Dziękując państwu za to co dotychczas, chciałbym bardzo mocno zachęcić, aby w kolejnych latach znowu przychodzić do nas ze swoimi pomysłami. W złożonym przez nas projekcie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej, na kolejne pięć lat zabezpieczyliśmy finansowanie tego programu – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Będą to kwoty nie mniejsze niż 3,5 mln zł rocznie, zwiększymy poziom grantów z 5 tysięcy do 6 tysięcy złotych, żebyśmy mogli realizować 600 kolejnych projektów rocznie.

Obecnie trwa konkurs na wyłonienie operatora, któremu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powierzy wdrożenie oraz realizację celów i założeń Programu Społecznik na 5!

i Autor: mat. prasowe

Artykuł sponsorowany