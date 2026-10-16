Andrzejki w hotelu Gołębiewski. Ile kosztuje wstęp?

Znany obiekt w Pobierowie szykuje się do intensywnego sezonu jesienno-zimowego, proponując swoim gościom wyjątkowy wieczór andrzejkowy. Zabawa została zaplanowana na 28 listopada 2026 roku i wystartuje równo o godzinie 22:00. Przedstawiciele hotelu zapowiadają huczne widowisko taneczno-muzyczne połączone ze specjalnie przygotowaną ofertą kulinarną.

Koszt uczestnictwa w tym wydarzeniu wynosi 420 złotych od jednej osoby. W tej kwocie zawarte są między innymi dania skomponowane przez głównego szefa kuchni. Menu stworzone specjalnie z myślą o tej wyjątkowej nocy ma zadowolić nawet najbardziej wymagających uczestników zabawy, a jego szczegóły znajdziecie w galerii poniżej.

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Andrzejki w Gołębiewskim! Oto menu

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LA CABARET by GOŁĘBIEWSKI

Najważniejszym elementem andrzejkowej nocy będzie spektakl zatytułowany LA CABARET by GOŁĘBIEWSKI. Jest to muzyczno-taneczne show, które swoim klimatem nawiązuje do luksusowych kabaretów z dawnych lat. W programie przewidziano występy profesjonalnych tancerek w zachwycających strojach, muzykę na żywo oraz bogatą scenografię.

Przed zgromadzoną publicznością zaprezentują się wokalistki KSENA oraz SOLIA, a ich występ wzbogacą instrumentaliści, dynamiczne rytmy perkusyjne i nowoczesne efekty świetlne. Dla osób poszukujących eleganckiej alternatywy wobec standardowych dyskotek, propozycja hotelu Gołębiewski Pobierowo może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Bal sylwestrowy w hotelu Gołębiewski

Koszt andrzejkowej zabawy wydaje się niezwykle przystępny, gdy spojrzymy na cennik dotyczący końca roku. Hotel zaplanował pakiety na przełom 2026 i 2027 roku, które obejmują pobyt w terminie od 30 grudnia do 2 stycznia. Głównym punktem tego wydarzenia będzie wielki bal dla dorosłych, którego gospodarzami zostali znani prezenterzy: Jarosław Kuźniar oraz Katarzyna Zdanowicz.

Za możliwość wzięcia udziału w samej imprezie sylwestrowej goście zameldowani w obiekcie zapłacą 1250 złotych za jedną osobę. Dla klientów z zewnątrz kwota ta rośnie i wynosi aż 1500 złotych za bilet wstępu. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ceny za pobyt i bal dla gości