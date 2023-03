Gdzie jest 16-letnia Weronika? Od ponad trzech miesięcy nie dała znaku życia

Sałatka jarzynowa: co dodać, by miała niezapomniany smak? Poznaj przepis Magdy Gessler i Ewy Wachowicz na Wielkanoc

Weronika Wejnerowska przebywała w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. Samowolnie opuściła ośrodek 9 grudnia 2022 roku i do tej pory do niego nie powróciła. 16-latka nie nawiązała też kontaktu ze swoimi bliskimi. Jak informuje policja, dziewczyna po raz ostatni była widziana przy ul. Chmielewskiego. Później ślad po niej zaginął. Nie wiadomo, gdzie przebywa i co się z nią dzieje.

Zaginiona Weronika Wejnerowska - rysopis:

włosy koloru ciemnego,

wzrost około 160 cm,

szczupła budowa ciała,

oczy koloru brązowego,

znaki szczególne – może nosić okulary,

W dniu zaginięcia mogła być ubrana w czarny płaszczyk, biało-czarny plecak w kratkę i buty koloru czarnego.

Wszystkie osoby, które widziały Weronikę po jej zaginięciu, albo mają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca jej pobytu, proszone są o pilny kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno pod nr tel. 47 78 19 103 lub z Zespołem Poszukiwań i Identyfikacji Osób KP Szczecin – Pogodno pod nr tel. 668 000 405.

