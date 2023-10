Emeryci po 65. roku życia stracą prawo jazdy! Unia bezwzględna dla starszych kierowców

Jechał fordem od prawej do lewej. Chwilę później mogło dojść do tragedii

Celem wprowadzenia nowego prawa jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie wypadków śmiertelnych. Nowe przepisy obejmą m.in. starszych kierowców, którzy mimo wieloletniego doświadczenia za kierownicą, wraz z wiekiem tracą sprawność, co może być przyczyną wielu zagrożeń.

Jak informuje "Rzeczpospolita", zaostrzone przepisy mają zostać wprowadzone już od stycznia 2024 roku. Jednym z głównych wymogów mają być badania psychologiczne dla seniorów, które miałyby na celu sprawdzić kondycję psychologiczną kierowców w starszym wieku i pomóc wykryć ewentualne problemy z koncentracją. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, należałoby się liczyć z utratą prawa jazdy.

Wciąż nie określono, w jakim wieku kierowcy mieliby być poddawani badaniom, jednak wszystko wskazuje na to, że mieliby być nimi objęci kierowcy powyżej 65. roku życia, którzy chcąc przedłużyć termin ważności prawa jazdy, musieliby przechodzić je co dwa lata, a po ukończeniu 75. roku życia - co roku.

Jak dodaje "Rzeczpospolita", to nie jedyne obostrzenia dla starszych kierowców. Autorzy projektu mówią również o tym, by dla kierowców w wieku powyżej 70 lat wprowadzono kursy odświeżające.

Na razie wciąż trwają prace projektowe nad nowymi regulacjami, więc nie wiadomo kiedy dokładnie i czy w ogóle w takiej formie wejdą w życie. Wiadomo jednak, że zmiany w przepisach są nieuniknione.