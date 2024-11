Dzięki nim Pomorze Zachodnie zmienia się na lepsze. Przed nami gala podsumowująca Program Społecznik

W Szczecinie zawyją syreny. Urzędnicy mają ważny apel do mieszkańców

O co chodzi?

To nieuniknione

Program Społecznik powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. To ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. To także wyjątkowa inicjatywa, która wyzwala energię do działania, daje poczucie sprawczości, a także buduje relacje sąsiedzkie. W ramach Programu Społecznik, od 2017 roku udało się zrealizować już kilka tysięcy inicjatyw.

Działania realizowane ze wsparciem Programu Społecznik widoczne są w całym województwie. Dzięki niemu stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne organizują „szyte na miarę” danego miejsca inicjatywy. Nie brakuje też działań związanych z ekologią i promocją zdrowego stylu życia, integracją czy aktywizacją młodzieży.

i Autor: mat. prasowe Gala Programu Społecznik 2024

Przed nami wyjątkowa gala podsumowująca Program Społecznik 2022-2024. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 5 grudnia, o godz. 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie. To prawdziwe święto Społeczniczek i Społeczników oraz wszystkich osób, które bezinteresownie działają na rzecz społeczności, podczas którego otrzymają wyróżnienie i statuetki, a ich ogromne zaangażowanie zostanie docenione. Wybór daty gali nie jest przypadkowy, gdyż 5 grudnia obchodzimy Dzień Wolontariusza.

Gościem specjalnym gali będzie Marcin Lewandowski - uznany polski lekkoatleta, medalista mistrzostw świata i Europy, czterokrotny reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich, a także rekordzista Polski. Nie zabraknie również muzycznych wrażeń. Galę uświetni zespół Video.

Już wkrótce zaprezentujemy relację z tego wyjątkowego wydarzenia.

i Autor: mat. prasowe Marcin Lewandowski

i Autor: mat. prasowe Video

Po więcej informacji na temat programu i realizowanych projektów warto zajrzeć do mediów społecznościowych. Społeczniczki i Społecznicy do zapraszania na wydarzenia wykorzystują m.in. takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR.

Warto też obserwować facebookowe profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News. Można tam znaleźć nie tylko zapowiedzi, ale i relacje z dofinasowanych działań.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Dla Społeczniczek i Społeczników wsparciem są też animatorzy (wykaz dyżurów na stronie KARR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: https://spolecznik.karrsa.eu.

i Autor: mat. prasowe

Artykuł sponsorowany