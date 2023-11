Darmowe pompy ciepła lecą z nieba! Jak to możliwe? Sprawdziłem!

Nie będzie odchudzania ani miłosnych igraszek. "Wspomagacze" nie trafią do adresatów

Szybciej do Gryfina, częściej na lotnisko w Goleniowie. Dużo zmian w rozkładzie Polregio

Całkowity zakaz jazdy nocą to nie wszystko. Nowe przepisy wchodzą w życie już od 1.01.2024

Czy "za darmo" może być rzeczywiście za darmo? Na fali tej teorii natknąłem się ostatnio na reklamę radiową lokalnej firmy instalatorskiej o bardzo dobrych opiniach i z dużym doświadczeniem w branży. Oferuje ona japońską pompę ciepła i amerykańską fotowoltaikę w najlepszej możliwej cenie czyli: za darmo! A na dodatek przyszły szczęśliwy nabywca nie musi wykładać nawet złotówki z własnej kieszeni i proces odbywa się bez zaliczek. Postanowiłem to zweryfikować i przeprowadziłem dochodzenie, żeby zdemaskować, być może, nieuczciwą praktykę.

W tym celu zadzwoniłem do siedziby firmy ROKA Energy ze Szczecinka. Telefon odebrała miła pani Wiesia, która bez zająknięcia odpowiedziała na 22 przygotowane przeze mnie wcześniej pytania. Część była podchwytliwa, zarówno w kwestiach technicznych jak i dokumentacyjnych, lecz moja rozmówczyni udowodniła mi, że „za darmo” naprawdę istnieje. Nie ma oczywiście róży bez kolców i nie każdy właściciel domu może załapać się na darmowy program, ale esencja reklamy była prawdziwa. W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” setki tysięcy gospodarstw domowych ma możliwość zamienić starego „kopciucha” na energooszczędną japońską pompę ciepła. Oferta firmy ROKA obejmowała kompletną instalację grzewczą nowej kotłowni, zasobnik ciepłej wody użytkowej i nowiutką pompę ciepła marki Panasonic – wszystko pod klucz. Do tego pełna obsługa dokumentacyjna i dotacyjna, a jako kolejny bonus 4 panele fotowoltaiczne topowej amerykańskiej marki Enphase, z możliwością późniejszej rozbudowy, również za darmo. Istotne jest, iż inwestor nie musi wpłacać zaliczek ani angażować własnych środków, robi to za niego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Gdzie jest więc ten haczyk? Haczyk jest taki, że nie każdy może spełnić warunki rządowego programu „Czyste Powietrze” w ramach bezkosztowej wymiany źródła ciepła. Najbardziej istotny jest dochód. Za dany rok rozliczeniowy dochód na osobę w gospodarstwach wielorodzinnych nie może przekraczać 1090 zł/os netto (na rękę), w gospodarstwach jednoosobowych 1526zł. Tyczy się to osób pracujących na etacie, pobierających rentę czy emeryturę, jak również rolników i przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku mieli kiepskie wyniki finansowe (np starta). Do dochodu nie wlicza się 500+ i świadczeń socjalnych. Przyszły właściciel darmowej pompy ciepła musi pozbyć się również starego kotła opalanego węglem, pelletem czy drewnem. Kolejnym detalem, na który zwróciłem uwagę jest to, że darmowa pompa ciepła tyczy się tylko domów standardowej wielkości. Jeśli trzeba zastosować dużą, mocną i tym samym drogą pompę ciepła, wówczas właściciel musi dopłacić kilka tysięcy złotych po zakończeniu inwestycji.

i Autor: mat.prasowe Darmowe pompy ciepła lecą z nieba! Jak to możliwe? Sprawdziłem!

Co z właścicielami domów którzy zarabiają lepiej? Dla dochodu netto 2651 zł (gosp jednoosobowe) i 1894 zł/os (gosp. wieloosobowe) program „Czyste Powietrze” również przygotował niespodziankę. Dotacje dla drugiego progu dochodowego sięgają 60-80%, niestety nie dostaniemy już darmowych paneli fotowoltaicznych, a jedynie 9000zł upustu. W tym przypadku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska prefinansuje inwestycję i właściciel domu nie musi posiadać całej kwoty, a jedynie 20-40%, którą płaci po zakończeniu robót instalacyjnych.

Aby zweryfikować wykonalność projektu i sprawdzić czy moje dochody są adekwatne do danego progu dofinansowania, musiałem wykonać zaledwie dwa kroki. Po pierwsze, zadzwonić do firmy ROKA Energy, po drugie, udać się do lokalnego MOPS-u po zaświadczenie o dochodach. Resztę wykonuje już za mnie właśnie firma ROKA ze Szczecinka, która jest najwyższej klasy instalatorem japońskich pomp ciepła i ProPartnerem marki Panasonic oraz najbardziej doświadczonym instalatorem fotowoltaiki niskonapięciowej marki Enphase w Polsce. Zasięg działania firmy obejmuje promień 200 km od miejscowości Szczecinek.

Na podstawie powyższego dochodzenia mogę stwierdzić, że slogan reklamowy nie kłamał i faktycznie jest całkiem realne otrzymanie darmowej, porządnej japońskiej pompy ciepła marki Panasonic, a w najgorszym przypadku może okazać się, że dofinansowanie, które nam się należy, to jedynie "marne" 40-50 procent.

Zadzwoń po więcej informacji: 666 676 525

i Autor: mat.prasowe ProPartners

Artykuł sponsorowany