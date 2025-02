Autor:

Pogranicznicy ze Świnoujścia prowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w podmiocie gospodarczym o profilu budowlanym. Mundurowi zweryfikowali łącznie 79 cudzoziemców, głównie z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Pogranicznicy ze Świnoujścia prowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w podmiocie gospodarczym o profilu budowlanym. Mundurowi zweryfikowali łącznie 79 cudzoziemców, głównie z Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Wyniki kontroli ujawniły liczne nieprawidłowości. Okazało się bowiem, że pracodawca powierzył nielegalną pracę 46 cudzoziemcom, czyli ponad połowie skontrolowanych osób. Nie posiadali oni dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce lub nie mieli wymaganego zezwolenia na pracę.

Jak informuje Straż Graniczna, na powierzanie cudzoziemcom nielegalnej pracy pracodawcy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł. Konsekwencje karne i administracyjne poniosą też cudzoziemcy. Wszczęte zostaną wobec nich postępowania w sprawach o wykroczenie (grzywna w wysokości do 500 zł) i wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu.

Na celowniku funkcjonariuszy MOSG znalazła się także firma ze Słupska, zajmująca się przetwórstwem rybnym. Tam na 368 skontrolowanych cudzoziemców, aż 155 świadczyło pracę nielegalnie.

Czy dostaniesz się do straży granicznej? Takie pytania mogą pojawić się w teście Pytanie 1 z 35 Co oznacza skrót PKW? Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wypadków Polska Kolej Wąskotorowa Następne pytanie