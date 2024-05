Całkowity zakaz palenia w piecach stał się faktem!

Pierwszy tramwaj przejechał nową ulicą na Krzekowie. "Ważny, by nie powiedzieć historyczny moment". Niedługo to będzie codzienność

Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego stosowania, ta prawnicza maksyma definiuje powagę sytuacji, z jaką zetknie się każdy, kto zdecyduje się zignorować treść zapisów ustawy antysmogowej. Rok 2024 to ostatni moment, aby zutylizować stary piec i otrzymać wysoką dotację, która ma częściowo lub w całości zrekompensować koszt wymiany. Wysokość dofinansowania jest w dużej mierze zależna od dochodów i indywidualnej sytuacji danego użytkownika, dlatego warto skonsultować swoje położenie z doświadczoną firmą doradczą zajmującą się dofinansowaniem w ramach rządowych programów wsparcia.

Na co należy wymienić starego, wysłużonego kopciucha, aby spełnić oczekiwania ustawy antysmogowej i otrzymać rządową dotację? Wybór jest dosyć zawężony. Tak naprawdę pozostają dwa rozsądne systemy grzewcze, są to kotły pelletowe najnowszej generacji oraz pompy ciepła wpisane na rządową listę ZUM. W obu przypadkach są to urządzenia energooszczędne i ekologiczne. Pompa ciepła jest całkowicie bezobsługowa i ekonomiczna w eksploatacji, kocioł pelletowy z kolei dobrze radzi sobie ze słabo zaizolowanymi budynkami.

i Autor: mat. prasowe Nowoczesne źródła ciepła

Uważaj na oszustów!

Ze względu na bardzo wysoki stopień dofinansowania rządowego na wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne pompy lub „ pelleciaki”, powstało mnóstwo firm specjalizujących się w wyłudzaniu pieniędzy od nieświadomych klientów. Jak więc uchronić się przed oszustami?

Po pierwsze , nigdy nie podpisuj niczego, co podczas pierwszego spotkania podsuwa ci uśmiechnięty i elegancki pan sprzedawca. Podejmujesz poważną decyzję na wiele lat, skonsultuj ją, przewertuj internet, zastanów się.

, nigdy nie podpisuj niczego, co podczas pierwszego spotkania podsuwa ci uśmiechnięty i elegancki pan sprzedawca. Podejmujesz poważną decyzję na wiele lat, skonsultuj ją, przewertuj internet, zastanów się. Po drugie , unikaj "domokrążców". Żaden szanujący się instalator nie chodzi od drzwi do drzwi szukając klientów.

, unikaj "domokrążców". Żaden szanujący się instalator nie chodzi od drzwi do drzwi szukając klientów. Po trzecie , unikaj firm z drugiego końca Polski. Wybierz lokalnego instalatora (w promieniu 150km) i takiego, którego opinie możesz zweryfikować poleceniem lub choćby w opiniach Google.

, unikaj firm z drugiego końca Polski. Wybierz lokalnego instalatora (w promieniu 150km) i takiego, którego opinie możesz zweryfikować poleceniem lub choćby w opiniach Google. Po czwarte , twoją czujność powinna wzbudzić wysoka kwota transakcji. Nawet jeśli uśmiechnięty pan sprzedawca zapewnia cię, że dostaniesz 100% dofinansowania, co jest nieprawdą, a twoja pompa ciepła na umowie kosztuje 70-80 tys zł, to wiedz, że jesteś właśnie ofiarą wyłudzenia.

, twoją czujność powinna wzbudzić wysoka kwota transakcji. Nawet jeśli uśmiechnięty pan sprzedawca zapewnia cię, że dostaniesz 100% dofinansowania, co jest nieprawdą, a twoja pompa ciepła na umowie kosztuje 70-80 tys zł, to wiedz, że jesteś właśnie ofiarą wyłudzenia. Po piąte, unikaj urządzeń niemarkowych, niewiadomego pochodzenia. Zaufaj producentom sprzętu wpisanym na listę ZUM lub takim, o których po prostu słyszałeś.

i Autor: mat. prasowe Nowoczesne źródła ciepła

i Autor: mat. prasowe Nowoczesne źródła ciepła

Kupuj w pewnym miejscu

Możesz też skorzystać z doświadczenia lokalnego lidera w branży pomp ciepła i kotłów pelletowych firmy ROKA Energy (Szczecinek-Koszalin), która może poszczycić się tysiącami udanych instalacji i zadowolonych klientów w województwie zachodniopomorski, pomorskim i wielkopolskim. Klienci obsługiwani są kompleksowo, od audytu energetycznego, przez weryfikację ksiąg wieczystych, dokumentację i wnioski dotacyjne, aż do profesjonalnego montażu „pod klucz” własnymi, zaufanymi pracownikami. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rokaenergy.com i pod numerem telefonu 666-676-525.

i Autor: mat. prasowe ROKA Energy

Artykuł sponsorowany